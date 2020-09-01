Обвиняемого в предложении посредничества во взятке следователя арестовали

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Басманный суд Москвы санкционировал арест следователя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) Грея Эфендиева, который обвиняется в посредничестве в даче взятки за освобождение гражданина от уголовной ответственности в размере 5 млн рублей. Об этом РБК сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября 2020 года в отношении Эфендиева Грея Халидиновича», — сказали в суде РБК.

Также суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Эфендиева об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева по ч.5 ст. 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).



По данным издания ПАСМИ, которое ссылается на свой источник в правоохранительных структурах, Эфендиева арестовали в рамках проверки информации о том, что сотрудники московского уголовного розыска МВД совместно с работниками Следственного комитета покрывали проституцию с участием несовершеннолетних.



До перехода в Главное следственное управление Эфендиев возглавлял Коптевский следственный отдел.