В Большом театре сообщили о ежедневных потерях 9 млн руб. из-за COVID-19

Большой театр теряет около 9 млн руб. в день из-за простоя, связанного с карантинными мерами по коронавирусу. Об этом сообщил директор театра Владимир Урин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, рассчитать потери можно разделив заработок от продажи билетов в 2019 году на число рабочих дней. «В прошлом году мы заработали 2 млрд 700 млн. <...> Получается около 9 млн в день», — сказал Урин.

Он допустил, что после открытия Большой театр будет вынужден снизить стоимость билетов, так как уменьшится покупательская способность зрителей. При этом Урин отметил, что проблем с возвратом большинства купленных билетов нет, так как «70–80% билетов покупается через интернет», и деньги автоматически возвращаются на банковские карты граждан. При этом деньги за билеты, приобретенные в кассе, будут возвращены после завершения карантина, поскольку кассы сейчас закрыты.

Урин допустил несколько сценариев развития событий. При оптимистичном варианте Большой театр возобновит работу до конца июня. При пессимистичном сценарии, когда Большой не откроется даже к сентябрю, его директор не исключает разрушение театральной деятельности.