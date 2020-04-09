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В Большом театре сообщили о ежедневных потерях 9 млн руб. из-за COVID-19

Большой театр теряет около 9 млн руб. в день из-за простоя, связанного с карантинными мерами по коронавирусу. Об этом сообщил директор театра Владимир Урин в интервью «Коммерсанту».

По его словам, рассчитать потери можно разделив заработок от продажи билетов в 2019 году на число рабочих дней. «В прошлом году мы заработали 2 млрд 700 млн. <...> Получается около 9 млн в день», — сказал Урин.

Он допустил, что после открытия Большой театр будет вынужден снизить стоимость билетов, так как уменьшится покупательская способность зрителей. При этом Урин отметил, что проблем с возвратом большинства купленных билетов нет, так как «70–80% билетов покупается через интернет», и деньги автоматически возвращаются на банковские карты граждан. При этом деньги за билеты, приобретенные в кассе, будут возвращены после завершения карантина, поскольку кассы сейчас закрыты.

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Урин допустил несколько сценариев развития событий. При оптимистичном варианте Большой театр возобновит работу до конца июня. При пессимистичном сценарии, когда Большой не откроется даже к сентябрю, его директор не исключает разрушение театральной деятельности.

Ранее в марте директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крюк сравнил приостановку деятельности из-за распространения коронавируса с 1941 годом, когда при налете фашистской авиации в театр попала бомба, и он был вынужден закрыться.

По словам Крюка, собственных финансовых резервов театру хватит на два месяца. При этом ситуацию в театре им. Вахтангова директор оценил как неплохую, поскольку у детских и небольших московских театров положение катастрофическое.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Большой театр, Владимир Урин, коронавирус
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