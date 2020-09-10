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В работе мобильного банка «ВТБ-Онлайн» произошел сбой

ВТБ VTBR ₽0,03501 -0,07% Купить
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В работе банковского сервиса «ВТБ-Онлайн» произошел сбой, однако проблема затрагивает незначительное число пользователей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.

«Мы подтверждаем нестабильную работу «ВТБ-Онлайн» в настоящее время. По нашей оценке, ситуация затрагивает незначительное число клиентов. При этом web-версия приложения работает без ограничений», — отметили в пресс-службе.

В банке добавили, что специалисты работают над устранением проблем и вопрос будет решен в ближайшее время.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, проблемы возникли около 11:20 мск, наибольшее количество жалоб поступило в 13:05 мск, на сбои пожаловались около ста пользователей.

Большинство пользователей (87%) сообщают, что не могут войти в систему. У некоторых также не получается воспользоваться внутрибанковскими переводами и оплатить услуги.

В Twitter клиенты жалуются, что мобильное приложение банка сбрасывает код доступа.

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В начале июля в работе мобильного банка ВТБ также произошел сбой. В пресс-службе банка РБК рассказали, что проблемы были связаны с некорректной выгрузкой архивных СМС-сообщений о ранее проведенных транзакциях.

Теги: ВТБ, банк, сбой
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