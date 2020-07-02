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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой

В пресс-службе банка подтвердили РБК наличие техническим проблем в «ВТБ-Онлайн». Они связаны с некорректной выгрузкой архивных смс-сообщений о ранее проведенных транзакциях, пояснили в ВТБ. Позднее банк сообщил, что сбой устранен
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Клиенты ВТБ пожаловались на сбои в системах банка, сообщения об этом появились на страницах пользователей в Twitter. В частности, в них говорится о невозможности зайти в мобильное приложение, проблемах с доступом к онлайн-банку и поступающих смс-сообщениях о ранее совершенных транзакциях.

О сбое свидетельствуют данные сервиса Downdetector, где резко выросло число жалоб клиентов. Первые сообщения о сбоях начали поступать в 21:15 мск. Основной пик пришелся на 22:00 мск. Большинство пользователей (68%) сообщили о невозможности войти в систему.

Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Общество
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Согласно данным карты сбоев, наибольшее количество жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Смоленска, Петрозаводска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Твери, Ярославля, Волгограда, Пензы, Кирова, Нижнего Новгорода и Саратова. Несколько корреспондентов РБК сообщили, что у них не открывается приложение банка. 

В пресс-службе ВТБ подтвердили РБК наличие технических проблем. «Сообщаем, что в «ВТБ-Онлайн» были зафиксированы технические проблемы, связанные с некорректной выгрузкой архивных смс-сообщений о ранее проведенных транзакциях. Данные сообщения носят ошибочный характер и не связаны с действительными транзакциями по счетам», — заявили в ВТБ.

Там отметили, что из-за возросшей нагрузки у некоторых клиентов могут возникать проблемы с доступностью мобильного банка. «Наши ИТ-специалисты делают все возможное, чтобы оперативно урегулировать данную ситуацию. Приносим клиентам свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Позднее, в 23:07 мск банк сообщил РБК, что неполадки устранены. Работа приложения восстановлена.

Авторы: Евгения Чернышова, Михаил Юшков
Теги: ВТБ, сбой, онлайн-банк, мобильное приложение
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