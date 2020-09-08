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Спасатели нашли в горах Бурятии двух пропавших туристов из Москвы

Пропавших в горах Бурятии туристов из Москвы нашли, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, вечером 6 сентября жительница Москвы сообщила, что ее супруг с напарником не вернулся после водного похода в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе.

Туристы, которые были с ними и вышли с маршрута ранее, рассказали, что у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком.

Пропавшую в горах Сочи группу эвакуировали
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Фото: МЧС России

Для поиска туристов было решено привлечь авиацию МЧС России. На поиски вылетел вертолет Ми-8 с двумя спасателями на борту. Потерявшихся мужчин нашли в удовлетворительном состоянии и доставили в Иркутск.

Также 7 августа в Красную Поляну эвакуировали на вертолете туристическую группу из 11 человек, которая ранее пропала в горах Сочи. Эта группа отправилась к озеру, расположенному на высоте 2320 м на южном склоне Роза Хутор, после чего связь с ними пропала. Позже одному из потерявшихся удалось выйти на связь, что помогло спасателям определить местонахождение группы.

Теги: Бурятия, туристы, МЧС
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