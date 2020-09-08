Спасатели нашли в горах Бурятии двух пропавших туристов из Москвы

Пропавших в горах Бурятии туристов из Москвы нашли, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

По информации ведомства, вечером 6 сентября жительница Москвы сообщила, что ее супруг с напарником не вернулся после водного похода в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе.

Туристы, которые были с ними и вышли с маршрута ранее, рассказали, что у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком.

Для поиска туристов было решено привлечь авиацию МЧС России. На поиски вылетел вертолет Ми-8 с двумя спасателями на борту. Потерявшихся мужчин нашли в удовлетворительном состоянии и доставили в Иркутск.