Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Падение легкомоторного самолета в Шиловском районе (Фото: МЧС РФ)

Легкомоторный самолет упал недалеко от населенного пункта Авдотьинка в Шиловском районе Рязанской области, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение от диспетчера районного ЕДДС поступило в ведомство в 20:32 по московскому времени. «В результате падения самолета разрушений нет, возгорания нет, разлива топлива нет. Предположительно самолет проводил обработку полей», — сообщили в управлении. Данные о пострадавших, марка и принадлежность самолета уточняются.

В пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте сообщили РБК, что на место крушения самолета «Бекас» выехала следственно-оперативная группа. По данным следователей, самолет упал, задев линии электропередач, пилот в результате погиб. «В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД по Рязанской области не смогли предоставить РБК оперативную информацию.