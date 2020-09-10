СК возбудил дело хищении 670 млн руб. у «Россетей» на Северном Кавказе

Следователи возбудили уголовное дело против врио генерального директора АО «Распределительная сетевая компания» Черкесска Умара Казиева и его бухгалтера Диляны Атаевой по признакам преступления ч. 7 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия Казиев с Атаевой и другими лицами путем намеренного неисполнения договорных обязательств по передаче электрической энергии перед ПАО «Россети Северный Кавказ» похитили деньги компании в сумме свыше 670 млн руб. В СК утверждают, что средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.

Казиев объявлен в розыск, Атаева задержана, ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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