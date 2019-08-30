В Красноярске следователи начали проверки в офисе «дочки» «Россетей»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис энергетической компании «МРСК Сибири» («дочки» «Россетей») в Красноярске. Следственные действия проводятся с целью проверки документации, сообщил РБК представитель компании.

По словам представителя «Россетей», проверка проводится из-за сделки, связанной с долгом «Омскэлектро» перед компанией. На конец 2015 года сумма задолженности составляла 1,3 млрд руб. «По инициативе администрации Омска и по согласованию с губернатором Виктором Назаровым было предложено заключить соглашение о реструктуризации долга за счет оплаты задолженности в рассрочку на три года и выкупа кабельной линии электропередачи ПС «Прибрежная» — ПС «Фрунзенская» в течение трех лет в рамках тарифных решений на соответствующий год», — сообщили в компании. «МРСК Сибири» дала согласие, и сделки были проведены.

Сейчас правоохранительные органы проверяют документацию в офисе компании, изучая обстоятельства сделки. В «Россети» добавили, что оказывают содействие следователям.

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» («МРСК Сибири») — дочернее предприятие «Россетей», передающее и распределяющее электроэнергию на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания компании составляет более 1,934 млн кв. км.