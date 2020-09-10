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Общество ,  
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В Москве столкнулись четыре машины и грузовик

Фото: ru_chp / VK
Фото: ru_chp / VK

Четыре легковых автомобиля и грузовик столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает Госавтоинспекция в Twitter.

ДТП произошло на улице Сущевский Вал, 69. В результате ДТП никто не пострадал, затруднений движения в районе аварии нет.

Дептранс в Telegram-канале сообщает о столкновении пяти легковых машин и грузовика. На видео, опубликованном департаментом, видно, что четыре машины въезжают друг в друга, потом с ними сталкивается грузовик. Еще один автомобиль задевает одна из попавших в ДТП машин, но он уезжает.

Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
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Ранее в Баксанском районе Кабардино-Балкарии столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская «Газель». В результате пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Теги: ДТП, авария, Москва
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