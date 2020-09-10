В Забайкалье мужчина украл и раздал нуждающимся 800 тыс. руб.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полицейские задержали в поселке Приангурск в Забайкальском крае мужчину, который украл из торгового бутика 800 тыс. руб. и раздал почти все эти деньги как милостыню. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По данным правоохранителей, в полицию обратился владелец бутика, расположенного в приангурском торговом центре. Он рассказал, что неизвестные проникли в помещение бутика и украли три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тыс. руб.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. В полиции он признался, что решил ограбить магазин, когда ночью увидел горящий в окне торгового центра свет. Он бросил камень в стекло, однако охрана на это не отреагировала. Тогда мужчина через крышу пристроенного к дому здания проник внутрь, разбив окно.

Мужчина рассказал, что часть похищенных денег он раздал просившим милостыню людям, а часть поместил в ящики для пожертвований. Правоохранители изъяли у него еще 57 тыс. руб. Сейчас информация, полученная от мужчины, проверяется.