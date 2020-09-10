Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 09 сен, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 09 сен, 13:16
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября Общество, 08:49 В Забайкалье мужчина украл и раздал нуждающимся 800 тыс. руб. Общество, 08:49 Гол Кучерова за девять секунд до сирены принес «Тампе» победу в матче НХЛ Спорт, 08:41 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 08:35 РБК Pro: как устроены «умные» рестораны в Китае Pro, 08:22 Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского» Политика, 08:09 Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения Технологии и медиа, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:57 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 07:50 СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии Политика, 07:38 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 07:03 Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов Бизнес, 07:00 Почему застройщики пойдут за деньгами на биржу Pro, 07:00 Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов Политика, 06:59
Общество ,  
0 

В Забайкалье мужчина украл и раздал нуждающимся 800 тыс. руб.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полицейские задержали в поселке Приангурск в Забайкальском крае мужчину, который украл из торгового бутика 800 тыс. руб. и раздал почти все эти деньги как милостыню. Об этом сообщается на сайте УМВД по региону.

По данным правоохранителей, в полицию обратился владелец бутика, расположенного в приангурском торговом центре. Он рассказал, что неизвестные проникли в помещение бутика и украли три ноутбука и сейф, в котором находились 800 тыс. руб.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель села Новоцурухайтуй Приаргунского района. В полиции он признался, что решил ограбить магазин, когда ночью увидел горящий в окне торгового центра свет. Он бросил камень в стекло, однако охрана на это не отреагировала. Тогда мужчина через крышу пристроенного к дому здания проник внутрь, разбив окно.

В Иркутской области мужчина похитил медицинские маски на 31 млн руб.
Общество
Фото: Следственное Управление СК РФ по Иркутской области

Мужчина рассказал, что часть похищенных денег он раздал просившим милостыню людям, а часть поместил в ящики для пожертвований. Правоохранители изъяли у него еще 57 тыс. руб. Сейчас информация, полученная от мужчины, проверяется.

Подозреваемого заключили под стражу, против него завели уголовное дело. В УМВД отметили, что раньше мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В середине августа неизвестные проникли в квартиру пенсионерки и украли сейф, в котором находилось 15,8 млн руб. Позже этот сейф нашли, он был закрыт и из него ничего не пропало.

Читайте на РБК Pro
Майкл Делл: «Буду беспокоиться о делах компании и после смерти» Работа мечты: кому из сотрудников на удаленке действительно хорошо Антикризисный маркетинг: как отработать кризис в плюс Инструменты Lean-менеджмента: доски визуализации и стендап-собрания
Теги: Забайкалье, кража
Материалы по теме
В Йемене похитили напечатанные в России банкноты на $255 млн
Политика
В Москве у пытавшейся заработать в интернете пенсионерки украли ₽2,5 млн
Общество
У пенсионерки в Москве украли сейф с почти 16 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter