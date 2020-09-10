Замглава Еврокомиссии сообщил визите в Лондон из-за Brexit

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович полетит 10 сентября в Лондон для экстренных переговоров, темой которых станет ситуация вокруг выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) Об этом написал глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«После сегодняшнего заявления Великобритании, Марош Шефчович завтра отправится в Лондон на встречу с на экстренное заседание Совместного комитета по Brexit совместно с Майклом Гоувом (министром по особым поручениям, канцлером герцогства Ланкастерского). ЕС добивается от Великобритании разъяснений относительно полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе (Великобритании из состава сообщества)», — сказано в сообщении.

Речь идет о публикации британским правительством законопроекта о внутренних рынках. В нем допускаются положения, которые нарушают соглашения Брюсселя и Лондона об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Соединенное королевство вышло из ЕС 31 января. До конца 2020 года стороны получили время для заключения договора о сотрудничестве в различных сферах. На данный момент в Великобритании применяются правила ЕС.