Канопацкая сообщила о намерении создать политическую партию в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Анна Канопацкая и юристы подготовили и направили в Минюст документы на регистрацию партии «Право будущего. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», — сообщила она.

Конопацкацая добавила, предупреждала оппозиционных политиков, которых сейчас репрессируют власти, что им нужно распустить Координационный совет и «разбегаться». «Из присутствовавших на фотографии красивых, смеющихся людей сегодня не охваченных ожидаемыми репрессиями диктатуры не осталось никого», — написала политик.

На выборах, по данным белорусского ЦИК, Анна Канопацкая получила 1,67% голосов избирателей. Она и еще три кандидата — Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень подавали в ЦИК жалобы из-за итогов голосования на выборах президента республики 9 августа, на которых победил глава республики Александр Лукашенко. Заявления всех вышеперечисленных, кроме Череченя, отклонены. В ЦИК сообщили, что его жалоба не поступила в комиссию.