CNN обвинили в ретуши фотографии Байдена из-за лого футбольной команды

Джо Байден (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Телеканал CNN отредактировал фотографию кандидата в президенты США Джо Байдена с сыном, на котором была надета кепка с логотипом американской футбольной команды Washington Redskins. Об этом сообщает телеканал Fox News. В июле эта команда сменила название на Washington Football Team, потому что прежнее название («Вашингтонские краснокожие») оскорбляло чувства коренных жителей Америки.

По данным телеканала, Байден изначально поделился фотографией в июне в честь Дня отца (в этом году выпал на 21 июня). Однако в эфире CNN во время программы, посвященной карьере Джо Байдена, логотип был ретуширован.

Fox News отправил запрос в CNN с просьбой прокомментировать случившееся. Источник The Hill в телекомпании сказал, что итоговую фотографию прислал штаб Байдена.

О том, что команде стоит сменить название, еще в 2013 году говорил тогдашний президент США Барак Обама. По его словам, название клуба «оскорбительно для значительного количества людей».