В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей

Фото: surgut_tribuna / Instagram

Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы города Алексея Жердева.

Он уточнил, что всего на борту катера находились восемь человек — четверо погибли, четверо пострадали и госпитализированы. На барже никто не пострадал.

В пресс-службе МЧС по региону агентству сообщили, что катер врезался в стоящее грузовое судно.

В июле в Хабаровском крае в акватории Татарского пролива пропала парусная яхта «Барыня». Судно направлялось из порта Нельма в Советскую Гавань. Предположительно, на борту яхты могли находиться три человека. Позднее на берегу были обнаружены тела двух погибших.