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В Ярославской области нашли тело члена экипажа перевернувшейся баржи

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области
Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области

Водолазы обнаружили тело одного из членов экипажа баржи, затонувшей в Рыбинском водохранилище (Ярославская область). Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Ярославской области.

Днем 28 августа спасатели получили информацию, что у сухогруза, находящегося в Рыбинском водохранилище, обнаружилась течь, судно утонуло. Всего на его борту находилось семеро человек.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, спасатели обнаружили тело матроса 2001 года рождения. «Второй пропавший член экипажа не найден», — говорится в сообщении.

Всего к поисково-спасательным работам было привлечено 30 человек личного состава и 8 плавательных средств. Поисковые работы спасатели завершили 28 августа в 21:00. Водолазы проверили 900 кв. метров. Всего они осуществили 4 водолазных спуска. Второй пропавший член экипажа не найден.

Отмечается, что дальнейшие поиски в условиях вечернего времени суток невозможны, возобновить их планируют 29 августа в 08:00.

По факту затопления баржи и исчезновения членов экипажа Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку. По данным ведомства, речь идет о барже, следовавшей в составе теплохода «ОТА-889» по маршруту Череповец — Нижний Новгород.

Теги: Ярославская область, баржа, водохранилище, затопление
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