В Хабаровском крае нашли тела двух членов экипажа с пропавшей яхты

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На побережье в Хабаровском крае нашли тела членов экипажа частной яхты «Барыня», которая пропала в акватории Татарского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Советско-Гаванского района края.

«Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморского края. Нашли погибшими. Занимается МВД», — сказал представитель администрации.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, тела погибших на побережье обнаружили местные жители.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя следственного управления СК России по Приморскому краю пишет, что после обнаружения тел начали проверку. По его словам, возле одного из тел нашли обломки судна, однако пока личности погибших не установили.