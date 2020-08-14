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В Хабаровском крае нашли тела двух членов экипажа с пропавшей яхты

Фото: gumchskhabarovsk / VK
Фото: gumchskhabarovsk / VK

На побережье в Хабаровском крае нашли тела членов экипажа частной яхты «Барыня», которая пропала в акватории Татарского пролива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Советско-Гаванского района края.

«Двоих с яхты нашли. Южнее Нельмы, уже в Тернейском районе Приморского края. Нашли погибшими. Занимается МВД», — сказал представитель администрации.

По данным источника агентства в экстренных службах региона, тела погибших на побережье обнаружили местные жители.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя следственного управления СК России по Приморскому краю пишет, что после обнаружения тел начали проверку. По его словам, возле одного из тел нашли обломки судна, однако пока личности погибших не установили.

В Хабаровском крае исчезла яхта «Барыня»
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Об исчезновении парусной яхты «Барыня» в региональном главке МЧС сообщили 8 августа. По данным ведомства, на яхте находились три человека, яхта следовала из поселения Нельма Советско-Гаванского района Хабаровского края.

Теги: Хабаровский край, Приморье
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