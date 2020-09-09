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Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса

Вертолёт с Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, 23 августа 2020г.
Вертолёт с Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, 23 августа 2020г. (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя свое прибытие с автоматом в резиденцию во время протестов, заявил, что американцы следили за ним из космоса. Об этом он сказал в интервью российским СМИ. 

«Я сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся», — рассказал глава государства. Он добавил, что как только президентский вертолет поднялся, протестующие начали расходиться. 

Интервью Лукашенко российским журналистам. Главное
Политика
Александр Лукашенко

В Минске 23 августа прошел многотысячный марш протеста. Собравшиеся скандировали «Свободу!», «Уходи!» и «Позор!». По оценке Tut.by, в акции протеста приняли участие более 100 тыс. человек.

Тогда Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео, что во Дворец Независимости, около которого проходит митинг, на вертолете прилетел Александр Лукашенко со своим 15-летним сыном. На видеозаписи они были в бронежилетах и с автоматами в руках. Позже госагентство БелТА опубликовало еще одно видео. На нем Лукашенко находится в вертолете, смотрит в окно и командует пилотам подлететь ближе к проспекту.  

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, космос, США
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