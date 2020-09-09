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В ВТБ объяснили данные Центробанка о снижении спроса на пластиковые карты

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Изменение объемов выпуска карт и операций по ним во втором квартале 2020 года не является признаком устойчивых трендов. Об этом заявил вице-президент и директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, его слова РБК передала пресс-служба банка. По его мнению, спад показателей произошел из-за влияния пандемии коронавируса.

«В целом наблюдалось масштабное сокращение точек использования карт, что закономерно привело к снижению количества POS-операций, — сказал он. По его словам, в условиях закрытых отделений и невозможности выдавать перевыпускаемые по сроку зарплатные карты банки продляли сроки их использования. «Но эмитировать карты новым клиентам, разумеется, в это период было сложно», — отметил Киричек.

Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт
Экономика
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-президент ВТБ также объяснил, что, согласно статистике Центробанка, в первом квартале 2020 года в обращении находилось 288 млн карт, а сейчас этот показатель выше на 3–5 млн штук. «Сама статистика ЦБ показывает устойчивый прирост эмиссии в последние годы», — сказал он.

По словам Киричека, сфера банковских платежей по картам также практически полностью восстановилась после пандемии. В июле ВТБ зафиксировал прирост числа платежей на 5% в сравнении с мартовскими показателями. Более того, на сферу интернет-торговли и доставки вирус оказал положительное влияние. Сотни тысяч новых пользователей стали совершать покупки через интернет.

Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт
Бизнес
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ранее Центробанк сообщил, что количество депозитных и кредитных карт, которыми пользуются россияне, сильно сократилось за второй квартал 2020 года. По данным регулятора, число пластиковых карт в обращении сократилось на 2,3% (4,5 млн единиц), а общий объем используемых карт уменьшился до 190,3 млн. Как сообщает издание, последний раз подобное снижение было в первом квартале 2015 года. Тогда число используемых карт упало на 4 млн штук.

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Теги: пластиковые карты, ВТБ
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Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт
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