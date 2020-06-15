Банки пригрозили взиманием платы за обслуживание пластиковых карт

В АБР предупредили, что к такой мере банки могут прибегнуть в случае сохранения ограничений на эквайринг

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в правительство с просьбой не ограничивать взимание платежей за прием платежей в качестве антикризисной меры, сообщают «Известия». Там указали, что подобная мера приведет к потерям порядка ₽10-15 млрд и в итоге скажется на держателях пластиковых карт.

Авторы письма указывают, что в случае сохранения ограничения экваринговых комиссий на уровне 1% банкам-эмитентам придется взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также мобильных приложений и сокращению программ лояльности. Это в свою очередь приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты.

Также АБР предупредила, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес.

Вице-президент ассоциации Алексей Войлуков заявил «Известиям», что обслуживание пластиковых карт для клиентов банков является бесплатным, поскольку расходы компенсируются за счет межбанковских комиссий.

В свою очередь в Банке России изданию заявили, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер. Там отметили, что мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.

По данным ЦБ за первые три месяца россияне оплатили картами товары и услуги на сумму более 7 трлн руб., что на 9,7% превышает объем снятия наличных с карт — 6,4 трлн руб.