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В Чехии при столкновении поездов пострадали 20 человек

Фото: Miroslav Chaloupka / CTK / Global Look Press
Фото: Miroslav Chaloupka / CTK / Global Look Press

В Чехии в результате столкновения пассажирского поезда с техническим составом в городе Кдине пострадали 20 человек. Об этом сообщает чешский портал iDNES со ссылкой на пресс-секретаря службы спасения Марию Свободову.

По словам Свободовой, шестерых пострадавших доставят на вертолетах в больницы Пльзена и Праги.

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Чешская газета Hospodářských noviny со ссылкой официального представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпала сообщает, что авария произошла в 7:10 утра (8:10 мск). По его словам, пассажирский поезд, идущий из Клатови в Домажлице, пропустил сигнал отправления, запрещающий движение, после чего столкнулся с техническим поездом.

В настоящий момент инспекция проводит расследование, чтобы установить причину и обстоятельства ЧП.

На месте работают железнодорожные пожарные. Движение поездов по направлению Кдине — Домажлице прервано. Запущен альтернативный автобусный транспорт.

В июле два пассажирских поезда столкнулись недалеко от Карловых Вар. Один состав следовал в Германию, другой двигался в обратном направлении. В результате погибли два человека, десятки получили ранение.

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Теги: авария, Чехия, поезд
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