В Чехии при столкновении поездов пострадали 20 человек

Фото: Miroslav Chaloupka / CTK / Global Look Press

В Чехии в результате столкновения пассажирского поезда с техническим составом в городе Кдине пострадали 20 человек. Об этом сообщает чешский портал iDNES со ссылкой на пресс-секретаря службы спасения Марию Свободову.

По словам Свободовой, шестерых пострадавших доставят на вертолетах в больницы Пльзена и Праги.

Чешская газета Hospodářských noviny со ссылкой официального представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпала сообщает, что авария произошла в 7:10 утра (8:10 мск). По его словам, пассажирский поезд, идущий из Клатови в Домажлице, пропустил сигнал отправления, запрещающий движение, после чего столкнулся с техническим поездом.

В настоящий момент инспекция проводит расследование, чтобы установить причину и обстоятельства ЧП.