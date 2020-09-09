В Чехии при столкновении поездов пострадали 20 человек
В Чехии в результате столкновения пассажирского поезда с техническим составом в городе Кдине пострадали 20 человек. Об этом сообщает чешский портал iDNES со ссылкой на пресс-секретаря службы спасения Марию Свободову.
По словам Свободовой, шестерых пострадавших доставят на вертолетах в больницы Пльзена и Праги.
Чешская газета Hospodářských noviny со ссылкой официального представителя железнодорожной инспекции Мартина Драпала сообщает, что авария произошла в 7:10 утра (8:10 мск). По его словам, пассажирский поезд, идущий из Клатови в Домажлице, пропустил сигнал отправления, запрещающий движение, после чего столкнулся с техническим поездом.
В настоящий момент инспекция проводит расследование, чтобы установить причину и обстоятельства ЧП.