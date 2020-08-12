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Общество ,  
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В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека

Спасатели на месте сошедшего с рельсов пассажирского поезда возле Стонхейвена в Шотландии
Спасатели на месте сошедшего с рельсов пассажирского поезда возле Стонхейвена в Шотландии (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

В Шотландии в результате схода с рельсов поезда погибли три человека на месте крушения. Об этом говорится на сайте транспортной полиции Великобритании.

Медицинское освидетельствование пока не завершилось, однако, скорее всего, среди погибших и машинист, указывает полиция. Еще шесть человек доставлены в больницу с несерьезными травмами.

В Шотландии сошел с рельсов поезд
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Фото: Philip Haigh / Twitter

Крушение произошло в городе Стоунхейвен округе Абердиншир, поезд следовал из Абердина в Глазго. По словам главного суперинтенданта транспортной полиции Эдди Уайли, поезд не был полностью загружен пассажирами. Все они, согласно данным камер наблюдения и опросам очевидцев, найдены и учтены. «После того, как район станет безопасным, будет проведен полный и тщательный поиск», — указал Уайли.

В Уфе с рельсов сошли два пассажирских вагона и тепловоз
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Фото: СК РФ

Как отмечается в сообщении, транспортная полиция вместе с Отделом расследования железнодорожных аварий и Управлением железных и автомобильных дорог установит все обстоятельства аварии.

О крушении поезда стало известно ранее 12 августа. К месту происшествия отправили около 30 машин скорой помощи, медицинский вертолет. После крушения на месте ЧП очевидцы заметили дым, на помощь выехали пожарные. Незадолго до инцидента железнодорожное сообщение в данном районе прерывалось из-за вызванных ливнями подтоплений.

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Теги: Шотландия, сход с рельсов, крушение, жертвы
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