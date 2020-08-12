В Шотландии при сходе поезда с рельсов погибли три человека

Спасатели на месте сошедшего с рельсов пассажирского поезда возле Стонхейвена в Шотландии (Фото: Russell Cheyne / Reuters)

В Шотландии в результате схода с рельсов поезда погибли три человека на месте крушения. Об этом говорится на сайте транспортной полиции Великобритании.

Медицинское освидетельствование пока не завершилось, однако, скорее всего, среди погибших и машинист, указывает полиция. Еще шесть человек доставлены в больницу с несерьезными травмами.

Крушение произошло в городе Стоунхейвен округе Абердиншир, поезд следовал из Абердина в Глазго. По словам главного суперинтенданта транспортной полиции Эдди Уайли, поезд не был полностью загружен пассажирами. Все они, согласно данным камер наблюдения и опросам очевидцев, найдены и учтены. «После того, как район станет безопасным, будет проведен полный и тщательный поиск», — указал Уайли.