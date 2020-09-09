Гидрометцентр назвал сроки наступления «бархатного сезона» на курортах

Благоприятный для отдыхающих «бархатный сезон» на российских курортах продлится с середины сентября до начала октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Там пока еще лето. «Бархатный сезон» начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — сообщил он.

Как уточнил специалист, сейчас температура воды на на курортах России находится в районе 24-26 градусов тепла, дневная температура воздуха около 30 градусов выше нуля. Вильфанд пояснил, что это еще не «бархатный сезон», а «продолжение хорошего лета».

«Бархатным сезоном» условно называют период, когда температура воды остается еще достаточно теплой, а воздух уже не настолько прогрет, как в жаркий летний сезон.