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Гидрометцентр назвал сроки наступления «бархатного сезона» на курортах

Благоприятный для отдыхающих «бархатный сезон» на российских курортах продлится с середины сентября до начала октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Там пока еще лето. «Бархатный сезон» начнется примерно во второй декаде сентября, ближе к середине месяца. Пока что видение таково, что он будет продолжаться до середины первой декады октября», — сообщил он.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как уточнил специалист, сейчас температура воды на на курортах России находится в районе 24-26 градусов тепла, дневная температура воздуха около 30 градусов выше нуля. Вильфанд пояснил, что это еще не «бархатный сезон», а «продолжение хорошего лета».

«Бархатным сезоном» условно называют период, когда температура воды остается еще достаточно теплой, а воздух уже не настолько прогрет, как в жаркий летний сезон.

Ранее Вильфанд пообещал, что в центральной части России с 8 сентября наступит «настоящая осень», и в регионах Центрального федерального округа похолодает на 7–9 градусов. По его словам, «настоящая осенняя погода» будет сопровождаться облачностью, «нудными» дождями и резким понижением температуры.

Теги: Гидрометцентр, погода, потепление
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