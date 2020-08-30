В Подмосковье загорелись 12 гаражей

Фото: МЧС России

В городском округе Одинцово в Московской области загорелись гаражи, площадь пожара составила 300 кв. м. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 15:25 мск. Возгорание произошло по адресу город Кубинка, улица Армейская, 14. В 18:47 пожар ликвидировали.

К тушению огня привлекли 70 человек и 20 единиц техники.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в Кубинке горели 12 кирпичных одноэтажных гаражей. Пожару присвоили повышенный, второй, ранг сложности.