Песков оценил возможность контактов Путина с Трампом до выборов в США

Президент России Владимир Путин не планирует связываться с американским лидером Дональдом Трампом до президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — сказал Песков. Он уточнил, что при необходимости может быть согласован телефонный разговор президентов.

Как отметил Песков, инициатива в проведении разговоров исходит попеременно от Путина и от Трампа, и, если это нужно, политики «легко созваниваются».

Как пишет агентство, с начала года российский и американский лидеры говорили по телефону восемь раз.