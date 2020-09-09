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Песков оценил возможность контактов Путина с Трампом до выборов в США

Президент России Владимир Путин не планирует связываться с американским лидером Дональдом Трампом до президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто», — сказал Песков. Он уточнил, что при необходимости может быть согласован телефонный разговор президентов.

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Как отметил Песков, инициатива в проведении разговоров исходит попеременно от Путина и от Трампа, и, если это нужно, политики «легко созваниваются».

Как пишет агентство, с начала года российский и американский лидеры говорили по телефону восемь раз.

Ранее NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями переговоров главы Белого дома с помощниками, сообщало, что Трамп хочет встретится с Путиным до выборов. Целью встречи в американской администрации считают объявление о прогрессе в достижении нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией. По версии собеседников NBC News, таким образом Трамп хочет продемонстрировать, что он умеет заключать соглашения, и укрепить свои позиции.

Теги: США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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