Кузнецова заявила о раненых среди вернувшихся из Сирии российских детей

В Московской области на аэродроме Чкаловский сел самолет, который вывез из Сирии 15 несовершеннолетних российских детей, часть из них получила до эвакуации различные травмы. О посадке борта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В пресс-службе указали, что детей во время полета сопровождали врачи.

Как передает «РИА Новости», Кузнецова уточнила, что среди вернувшихся есть дети с разными повреждениями, в том числе парализованные и с осколочными ранениями. «Мы долго вели переговоры, нам говорили, что невозможно их найти, но мы разыскали ребятишек. [Там] парализованные мальчики, девочка частично парализована», — сообщила она.

По словам Кузнецовой, пострадавшим окажут медпомощь, их отправили в больницу. При этом она пояснила, что время для «основного интенсивного лечения» отчасти уже было упущено. Женщина отметила, что это первый подобный рейс, который забрал из Сирии больных российских детей.