Синоптик спрогнозировал «ранний бархатный сезон» в столичном регионе

«Ранний бархатный сезон» вместо купального сезона начнется в столичном регионе в ближайшие выходные. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура воды составит 20 градусов и выше, при этом температура воздуха понизится.

«Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха», — сказал синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что в ближайшие выходные в столице ожидается похолодание.