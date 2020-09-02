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Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Это следует из предварительной программы выступающих, который разослала организация, передает «РИА Новости».

Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно документу, Путин будет выступать седьмым среди иностранных лидеров.

Первым по списку говорить должен президент Бразилии Жаир Болсонару, вторым — президент США Дональд Трамп. Затем выступят лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы.

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Фото: Li Muzi / Xinhua / Global Look Press

Согласно предварительной программе, во время общих прений ожидаются выступления 121 лидера государства, 54 глав правительств, 16 глав МИД, одного заместителя премьера, двух временных поверенных и одного вице-президента.

Последний раз Путин выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2015 году.

Ранее газета Times сообщала, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с Путиным до президентских выборов. В качестве наиболее вероятной даты проведения встречи двух президентов газета называла 15 сентября, когда в Нью-Йорке должна открыться 75-я сессия Генассамблеи ООН.

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Теги: Владимир Путин, Генассамблея ООН
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