Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

Владимир Путин (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Президент России Владимир Путин может выступить на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Это следует из предварительной программы выступающих, который разослала организация, передает «РИА Новости».

Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. Согласно документу, Путин будет выступать седьмым среди иностранных лидеров.

Первым по списку говорить должен президент Бразилии Жаир Болсонару, вторым — президент США Дональд Трамп. Затем выступят лидеры Турции, Китая, Чили и Кубы.

Согласно предварительной программе, во время общих прений ожидаются выступления 121 лидера государства, 54 глав правительств, 16 глав МИД, одного заместителя премьера, двух временных поверенных и одного вице-президента.