Политика , 02 сен, 13:16
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В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН
Владимир Путин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин выступит в рамках 75-сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Песков сообщил журналистам, передает «РИА Новости».
«Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее — это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», — сказал Песков журналистам.
Ранее агентство со ссылкой на предварительную программу выступлений сообщало, что выступление Путина запланировано на 22 сентября. С речью он должен обратиться седьмым среди других иностранных лидеров. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.
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