В Кремле подтвердили выступление Путина на сессии Генассамблеи ООН

Владимир Путин (Фото: John Moore / Getty Images)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин выступит в рамках 75-сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Песков сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

«Это 20-е числа, как вы понимаете, еще время есть, конечно же, выступление на Генассамблее — это всегда серьезное выступление, которое требует времени на подготовку», — сказал Песков журналистам.

Ранее агентство со ссылкой на предварительную программу выступлений сообщало, что выступление Путина запланировано на 22 сентября. С речью он должен обратиться седьмым среди других иностранных лидеров. Планируется, что неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября.

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