Синоптик спрогнозировал пасмурную погоду в Москве до конца недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 8 сентября и ближайшие дни ожидается облачная и дождливая погода. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, он уже в непосредственной близости», — рассказал синоптик. По его словам, погода будет дождливой весь день. Температура воздуха будет понижаться, к вечеру ожидается до плюс 12–14 градусов, предстоящей ночью — 9–11 градусов.

«Такая вот облачная пасмурная погода с дождями сохранится в столичном регионе практически до конца недели», — сообщил Синенков.

Однако уже в пятницу и выходные дни погода снова наладится, хотя будет уже не так тепло, добавил он. В выходные ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Дневная температура составит 17–18 градусов.