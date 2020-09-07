Аэропорт Братска назвал причину экстренной посадки самолета из Хабаровска

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Братска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом РБК сообщили в диспетчерской воздушной гавани.

Инцидент произошел 5 сентября. «Человеку стало плохо, скорая его забрала, самолет продолжил маршрут в Москву», — уточнил диспетчер.

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, которая находилась на борту воздушного судна, рассказала РБК, что самолет «Аэрофлота» следовал из Хабаровска в Москву, и подтвердила, что он экстренно сел в Братске по причине плохого самочувствия человека.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».