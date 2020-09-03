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Борт «Победы» внепланово сел в Анкаре из-за ухудшения здоровья пассажира

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российский самолет, следовавший из Антальи в Москву, сел в Анкаре из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Одному из пассажиров стало плохо, у него заподозрили сердечный приступ. Командир экипажа решил немедленно посадить воздушное судно в турецкой столице. Пассажиру оперативно оказали медицинскую помощь.

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира
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Фото: Виктор Гусейнов / «Комсомольская правда» / Global Look Press

«Самолет вылетел в Москву с задержкой 53 минуты», — сообщили в пресс-службе лоукостера.

В январе самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Лайнер летел из Москвы в Южно-Сахалинск. Прибывшие в аэропорт медики скорой помощи констатировали смерть пассажира.

Теги: новости, самолет, экстренная посадка, Турция, авиакомпания «Победа»
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