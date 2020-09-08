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Артиста Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Народного артиста России Дмитрия Певцова, госпитализированного ранее с воспалением легких, выписали из больницы в поселке Коммунарка в Москве. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ну что, я дома <...> Хочу сказать огромное спасибо всем работникам ГКБ № 40 в поселке Коммунарка», — сказал Певцов.

Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко и его заместителя, а также всех врачей и медсестер.

Певцов сообщил о своем самочувствии после госпитализации в Коммунарку
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О госпитализации Певцова с воспалением легких стало известно 29 августа. Как сообщал директор театра «Ленком» Марк Варшавер, коронавирусную инфекцию у актера не выявили.

Также на сайте «Ленкома» появилось сообщение об отмене спектаклей с участием Певцова из-за его болезни. Так, изменилась афиша на 2, 5, 6 и 15 сентября.

Теги: Дмитрий Певцов, Коммунарка, больница
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