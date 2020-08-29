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Певцов попал в больницу в Коммунарке с пневмонией

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Народный артист России Дмитрий Певцов находится в больнице в Коммунарке с воспалением легких, коронавирусную инфекцию у него не выявили. Об этом сообщил директор «Ленкома» Марк Варшавер, передает «РИА Новости».

«У Певцова воспаление легких, и я положил его в Коммунарку. Но коронавируса у него нет — тест дал отрицательный результат», — отметил Варшавер.

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На сайте «Ленкома» сообщается об отмене спектаклей с участием Певцова из-за болезни артиста. Так, 2 сентября Певцов должен был играть в спектакле «Ва-банк», однако вместо этого будет постановка «Капкан». Также изменилась афиша на 5, 6 и 15 сентября.

Ранее народный артист Юрий Розум говорил, что приходил в Боткинскую больницу, чтобы сдать анализ на коронавирус, и тест показал отрицательный результат. Так он ответил на сообщения о своей госпитализации, которые, по его словам, являются неправдой.

Теги: Дмитрий Певцов, Коммунарка
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