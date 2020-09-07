Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн Общество, 05:25 В Гидрометцентре пообещали северным регионам супервысокую температуру Общество, 05:23 Иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах Общество, 05:13 В Японии объявлена эвакуация более 1,6 млн человек из-за тайфуна «Хайшен» Общество, 05:00 В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма Политика, 04:28 Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit Политика, 04:13 Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда Экономика, 03:40 Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков Общество, 03:01 Эксперты предупредили о замедлении восстановления мировой экономики Экономика, 02:38 В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией Общество, 02:20 Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами» Общество, 01:53 В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени» Общество, 01:43 В Чехии умер обладатель премии «Оскар» Иржи Менцель Общество, 01:07 Киев сообщил об инициировании разговора с Лавровым по Донбассу Политика, 00:40
Общество ,  
0 

В Японии объявлена эвакуация более 1,6 млн человек из-за тайфуна «Хайшен»

В Японии более 1,6 млн человек должны немедленно эвакуироваться из-за приближения тайфуна «Хайшен», сообщает NHK.

Эвакуация объявлена в шести префектурах на юго-западе страны: Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима. Предупреждение об эвакуации получили почти 6 млн человек в 11 префектурах.

На утро понедельника тайфун «Хайшен» находился в 110 км к северу от города Цусима в префектуре Нагасаки. Скорость ветра превышала 155 км в час.

В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна
Общество
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Тайфун затронет остров Кюсю и часть региона Тюгоку на острове Хонсю. Ураган принесет с собой сильные дожди в регионы. Власти предупреждают об оползнях, подъеме воды в реках и наводнениях. На Кюсю уже пострадали 32 человека. Более 500 тыс. домов остались без электричества. В понедельник отменено около 580 внутренних авиарейсов. Приостановлено движение поездов.

Накануне мэр Владивостока Олег Гуменюк предупредил жителей о приближении второго тайфуна «Хайшен», который принесет с собой дожди и сильный ветер 7 и 8 сентября. Менее чем за 12 часов в городе может выпасть до 35 мм осадков. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром, скорость которого может достигать 32 м/с.

Теги: Япония, тайфун, эвакуация
Материалы по теме
В Приморье человек погиб из-за тайфуна «Майсак»
Общество
Тайфун «Майсак» привел к сбою в движении поездов в Приморье
Общество
В Южной Корее тайфун «Майсак» вызвал масштабные перебои с электроэнергией
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter