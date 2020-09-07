В Японии объявлена эвакуация более 1,6 млн человек из-за тайфуна «Хайшен»

В Японии более 1,6 млн человек должны немедленно эвакуироваться из-за приближения тайфуна «Хайшен», сообщает NHK.

Эвакуация объявлена в шести префектурах на юго-западе страны: Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита и Кагосима. Предупреждение об эвакуации получили почти 6 млн человек в 11 префектурах.

На утро понедельника тайфун «Хайшен» находился в 110 км к северу от города Цусима в префектуре Нагасаки. Скорость ветра превышала 155 км в час.

Тайфун затронет остров Кюсю и часть региона Тюгоку на острове Хонсю. Ураган принесет с собой сильные дожди в регионы. Власти предупреждают об оползнях, подъеме воды в реках и наводнениях. На Кюсю уже пострадали 32 человека. Более 500 тыс. домов остались без электричества. В понедельник отменено около 580 внутренних авиарейсов. Приостановлено движение поездов.