Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными»
Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Летом 2020 года в США в продажу вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Ранее Болтон говорил, что Ким Чен Ын пользовался неумением Трампа надавить на собеседника, благодаря чему Пхеньян получил лишние два года для разработки своей военной программы.