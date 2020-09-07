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Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными»

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: Dong-A Ilbo / Getty Images)
Президент США Дональд Трамп заявил, что сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями» только в шутку. Об этом президент написал в Twitter.
«Только что слышал, что сумасшедший Джон Болтон (экс-помощник Трампа по нацбезопасности. — РБК) говорит о том, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», будто я смотрел на них только так. Очевидно, [я] был просто саркастичен», — сообщил он.

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Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Летом 2020 года в США в продажу вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Ранее Болтон говорил, что Ким Чен Ын пользовался неумением Трампа надавить на собеседника, благодаря чему Пхеньян получил лишние два года для разработки своей военной программы.

В 2018 году Трамп сообщил, что между ним и лидером КНДР возникла «хорошая химия», и он доверяет Ким Чен Ыну, хотя это может оказаться ошибочным. Президент отмечал, что северокорейский политик присылал ему «прекрасные» послания. «Они как любовные письма», — сравнивал Трамп.

Президент также заявлял, что письма лидера КНДР «красивые» и что он и Ким Чен Ын «влюбились» друг в друга.

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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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