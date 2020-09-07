Трамп назвал сарказмом сравнение писем от лидера КНДР с «любовными»

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (Фото: Dong-A Ilbo / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сравнивал письма от лидера КНДР Ким Чен Ына с «любовными посланиями» только в шутку. Об этом президент написал в Twitter.

«Только что слышал, что сумасшедший Джон Болтон (экс-помощник Трампа по нацбезопасности. — РБК) говорит о том, что я обсуждал «любовные письма от Ким Чен Ына», будто я смотрел на них только так. Очевидно, [я] был просто саркастичен», — сообщил он.

Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Летом 2020 года в США в продажу вышла книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».

Ранее Болтон говорил, что Ким Чен Ын пользовался неумением Трампа надавить на собеседника, благодаря чему Пхеньян получил лишние два года для разработки своей военной программы.