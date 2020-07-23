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ВВС Румынии сопроводили российские бомбардировщики над Черным морем

Ту-22М3
Ту-22М3 (Фото: Минобороны РФ)

Истребители МиГ-21 ВВС Румынии сопроводили два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России во время полета над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщило российское Минобороны.

Согласно сообщению, российские самолеты выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Всего они преодолели около 4,5 тыс. км за пять часов.

«На отдельных этапах маршрута российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 Военно-воздушных сил Румынии», — отметили в российском военном ведомстве.

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В Минобороны подчеркнули, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в соответствии с международными правилами.

Накануне дежурные по ПВО России обнаружили разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» и U-2S ВВС США над акваторией Черного моря, а также разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Германии над Балтийским морем. Российские силы ПВО сопроводили самолеты. Граница России не была нарушена.

Теги: Румыния, ВВС, Россия, бомбардировщики, Черное море
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