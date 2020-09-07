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В Москве суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве гея

Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Московский городской суд (Мосгорсуд) отметил оправдательный приговор Антону Бережному по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации около Курского вокзала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — уточняется в сообщении.

Апелляционное представление государственного обвинения и апелляционная жалоба защитника потерпевшего были частично удовлетворены.

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Фото: РИА Новости

Летом 2019 года, по версии следствия, Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова у входа в столичный Курский вокзал. При этом он выкрикивал оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией. Едалов погиб, Ефимов получил только легкое ножевое ранение.

В отношении Бережного возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Побои». Он частично признал свою вину, заявив, что погибший «сам упал на нож». Суд присяжных оправдал Бережного, посчитав, что он действительно не убивал человека.

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Басманный суд Москвы в феврале 2020-го приговорил подозреваемого к одному году и 11 месяцам ограничения свободы, его освободили в зале суда.

Теги: Москва, суд, гей, убийство, Курский вокзал, новости
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