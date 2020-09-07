В Москве суд отменил оправдательный приговор по делу об убийстве гея

Здание Московского городского суда (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Московский городской суд (Мосгорсуд) отметил оправдательный приговор Антону Бережному по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации около Курского вокзала. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — уточняется в сообщении.

Апелляционное представление государственного обвинения и апелляционная жалоба защитника потерпевшего были частично удовлетворены.

Летом 2019 года, по версии следствия, Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова у входа в столичный Курский вокзал. При этом он выкрикивал оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией. Едалов погиб, Ефимов получил только легкое ножевое ранение.