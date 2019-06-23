На участников марша ЛГБТ-сообщества в Киеве напали неизвестные

В общей сложности задержаны девять человек в возрасте от 18 до 48 лет. По мнению полиции, они готовили провокацию во время акции

В Киеве задержаны девять человек, которые напали на участников марша активистов ЛГБТ-сообщества в Киеве. Об этом сообщается на сайте национальной полиции.

«Правоохранители изъяли у задержанных орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении. Возраст задержанных — от 18 до 48 лет. По данному факту начато уголовное производство.

Как сообщает УНИАН, «Марш равенства» КиевПрайд-2019 в центре Киева состоялся в субботу под лозунгом «Свобода. Единство. Борьба». Его организатором стали сторонники движения TransGeneration и представители ЛГБТ-сообщества из разных регионов Украины. В мероприятии приняли участие около 2,5 тыс. человек.

Киевская городская государственная администрация обратилась к киевлянам с просьбой поддержать мероприятие и продемонстрировать сообществу, что в столице «нет места для дискриминации». Администрация президента Украины Владимира Зеленского призвала полицию не допустить столкновений во время акции в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества.

«Марш равенства» проходит в Киеве не первый год. В 2017 году на мероприятии во время стычек с полицией за нарушение общественного порядка задержали семерых противников шествия.