Пропавшую в горах Сочи группу эвакуировали

Фото: МЧС России

Туристическая группа в 11 человек из Твери, которая ранее пропала в горах Сочи, была эвакуирована на вертолете в Красную Поляну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Туристов эвакуировали со склона горы Ачишхо на вертолете Ми-8. Как сообщили в ведомстве, в Красной Поляне их ждала скорая помощь. Врачи осмотрели членов группы, состояние здоровья у всех удовлетворительное.

Сообщение о пропажи группы туристов из Твери поступило утром 7 сентября. По данным следователей, группа утром 6 сентября отправилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор, после чего связь с ними пропала. Позднее одному из потерявшихся удалось выйти на связь, после чего спасатели определили местонахождение группы. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, туристы сбились с пути.

Группа из Твери находилась под руководством 36-летнего мужчины и двух совершеннолетних сопровождающих — 20 и 21 года. Остальные участники — несовершеннолетние в возрасте от 9 до 16 лет.