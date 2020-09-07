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Пропавшую в горах Сочи группу эвакуировали

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Туристическая группа в 11 человек из Твери, которая ранее пропала в горах Сочи, была эвакуирована на вертолете в Красную Поляну. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Туристов эвакуировали со склона горы Ачишхо на вертолете Ми-8. Как сообщили в ведомстве, в Красной Поляне их ждала скорая помощь. Врачи осмотрели членов группы, состояние здоровья у всех удовлетворительное. 

Сообщение о пропажи группы туристов из Твери поступило утром 7 сентября. По данным следователей, группа утром 6 сентября отправилась к озеру, расположенному на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор, после чего связь с ними пропала. Позднее одному из потерявшихся удалось выйти на связь, после чего спасатели определили местонахождение группы. Как отмечал мэр Сочи Алексей Копайгородский, туристы сбились с пути.

Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи
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Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

Группа из Твери находилась под руководством 36-летнего мужчины и двух совершеннолетних сопровождающих — 20 и 21 года. Остальные участники — несовершеннолетние в возрасте от 9 до 16 лет.

Теги: Сочи, поиски, пропавшие дети, новости
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