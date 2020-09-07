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Группа с восемью детьми пропала в горах в Сочи

В горах в Сочи пропала группа из 11 человек, в том числе дети, их ищут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Спасатели установили, что трое взрослых и восемь детей в возрасте от девяти до 16 лет отправились из поселка Эсто-Садок города Сочи к озеру, расположенному близ Роза Пик (высота 2320 м) и пропали. Группа не была зарегистрирована в МЧС.

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Спасатели на квадроциклах обследовали берега озер на горнолыжном курорте Роза-Хутор, однако поиски результатов не дали. В Сочи развернут оперативный штаб. В поисковой операции задействуют кинологов и конный расчет. Пропавших также будет искать вертолет Ми-8.

Всего в поисковой операции задействовали 64 человека и 12 единиц техники.

Теги: Сочи, поиски, пропавшие дети
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