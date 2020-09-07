Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Сотрудники МЧС России при проведении поисково-спасательных работ (Фото: МЧС России)

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

«Один ребенок вышел на связь», — сказали в пресс-службе.

Позднее там сообщили, что член группы вышел на связь в 10:50. Туристы находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря, расстояние до ближайшего населенного пункта составляет 8 км.

«К месту нахождения группы, гора Ацишхо, выдвинулись спасатели «Кубань-СПАС» и Конно-кинологического центра МЧС России», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре региона РБК также сообщили, что пропавшая в горах группа вышла на связь, все ее члены живы.