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Ребенок из пропавшей в горах Сочи группы вышел на связь

Сотрудники МЧС России при проведении поисково-спасательных работ
Сотрудники МЧС России при проведении поисково-спасательных работ (Фото: МЧС России)

Ребенок из группы в составе 11 человек, пропавшей в горах в Сочи, вышел на связь. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

«Один ребенок вышел на связь», — сказали в пресс-службе.

Позднее там сообщили, что член группы вышел на связь в 10:50. Туристы находится на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря, расстояние до ближайшего населенного пункта составляет 8 км.

«К месту нахождения группы, гора Ацишхо, выдвинулись спасатели «Кубань-СПАС» и Конно-кинологического центра МЧС России», — добавили в пресс-службе.

В прокуратуре региона РБК также сообщили, что пропавшая в горах группа вышла на связь, все ее члены живы.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что причиной пропажи группы стал сход с маршрута. «Все живы и здоровы. Они сбились с пути», — цитирует его ТАСС.

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Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

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О пропаже людей МЧС сообщило утром 7 сентября. Трое взрослых и восемь детей 9–16 лет отправились из поселка Эсто-Садок к озеру, расположенному вблизи Роза Пик, и пропали. Спасатели обследовали берега озер на курорте Роза Хутор, но поиски результатов не дали.

Следственное управление по Краснодарскому краю в связи с пропажей людей начало проверку. На место отправилась следственная группа.

Теги: Сочи, тургруппа, ЧП, пропавшие дети, новости
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