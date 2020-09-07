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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Генпрокуратура направила в суд дело обвиняемой в шпионаже Цуркан

Карина Цуркан
Карина Цуркан (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура России направила в Московский городской суд уголовное дело в отношении бывшего члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой по статье 276 УК (шпионаж). Об этом Генпрокуратура сообщила на своем сайте.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Карины Цуркан», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что предварительное следствие по уголовному делу Цуркан было проведено Следственным управлением ФСБ России. Дело направили в Московский городской суд.

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Карина Цуркан

Карина Цуркан была арестована в июне 2018 года по подозрению в агентурной работе на молдавские спецслужбы, в частности, в передаче секретных данных, которые затем попали в органы НАТО. Она эти обвинения отрицает.

16 января Цуркан по решению Первого апелляционного суда отпустили из-под стражи. Вместе с тем, на нее были наложены ограничения, в частности, запрет на общение с иностранными гражданами, со свидетелями по своему делу, на пользование интернетом и средствами связи.

Однако решение о ее освобождении обжаловала Генпрокуратура, 7 февраля Второй кассационный суд изменил ей меру пресечения и ее вновь взяли под стражу.

Теги: шпионаж, Карина Цуркан, Генпрокуратура России
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