ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

Видео: ФСБ России

ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы, поступившем в РБК.

Вывозом металлов занимались граждане России и Литвы. Из России в Германию они доставляли платину, палладий и родий. Все эти металлы содержатся в автомобильных катализаторах. Как сообщили в ФСБ, грузовик, который перевозил 21 мешок с перемолотыми автомобильными катализаторами, задержали на границе Смоленской области с Белоруссией.

Оперативные действия сотрудники МВД и ФСБ также провели на территории Подмосковья, в цехах, где работали контрабандисты. В этих цехах они занимались переработкой катализаторов, кустарным образом добывая из них драгметаллы. В офисах и складских помещениях оперативники нашли золото и серебро общей массой более 162 кг и более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий на 10 млн руб.