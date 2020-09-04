Самолет экстренно сел после взлета в Екатеринбурге

Грузовой самолет Ил-76 (Фото: Global Look Press)

Грузовой самолет Ил-76 совершил экстренную посадку сразу после взлета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Грузовой самолет Ил-76 вскоре после вылета вернулся в аэропорт Екатеринбурга», — заявили в пресс-службе.

По словам представителя аэропорта, на борту находились члены экипажа, самолет груз не перевозил. На работу аэропорта инцидент не повлиял.

Источник агентства в экстренных службах передал, что экстренная посадка Ил-76 произошла около 06:00 (04:00 мск) 4 сентября. О причинах не сообщается.