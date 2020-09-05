В Ростовской области спустя три дня локализовали лесной пожар

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Площадь, пройденная огнем, составила 1598 га, в результате пожара были повреждены несколько строений, пострадавших нет.

По данным ведомства, для ликвидации пожара были задействованы 221 сотрудник МЧС, 54 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.

Возгорание в лесу в Тарасовском районе произошло днем 2 сентября. Спустя двое суток пожар удалось локализовать на трех участках.