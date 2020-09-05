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В Ростовской области спустя три дня локализовали лесной пожар

Фото: Правительство Ростовской области
Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области сотрудники МЧС локализовали лесной пожар в Тарасовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Площадь, пройденная огнем, составила 1598 га, в результате пожара были повреждены несколько строений, пострадавших нет.

По данным ведомства, для ликвидации пожара были задействованы 221 сотрудник МЧС, 54 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8.

Возгорание в лесу в Тарасовском районе произошло днем 2 сентября. Спустя двое суток пожар удалось локализовать на трех участках.

В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
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Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электролиний, сообщает «РБК Ростов-на-Дону».

Также 2 сентября на территории Ростовской области произошли лесные пожары в Белокалитвинском, Красносулинском и Каменском районах. В этих районах был введен режим ЧС. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате лесных пожаров пострадали 46 человек, один человек погиб.

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Теги: Ростовская область, лесные пожары, пожар
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