Мужчина ранил ножом четырех школьников в Китае

Неизвестный напал на школьников с ножом, несколько учащихся получили ранения, сообщает Sina.

Инцидент произошел утром 7 сентября в уезде Санчжи городского округа Чжанцзяцзе провинции Хунань. Мужчина совершил нападение возле одной из школ. Четверо учеников были ранены. Нападавший также удерживал девушку.

Полицейские смогли задержать напавшего на детей, начато расследование. Его мотивы пока неясны.

Год назад около десятка детей погибли при нападении на начальную школу в провинции Хубэй. 40-летний местный житель атаковал учеников ножом. Его задержали.