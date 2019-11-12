В Китае 51 ребенок пострадал из-за распыленного химиката в детсаду

В Китае 51 ребенок пострадал из-за распыленного химиката в детсаду

На юге Китая мужчина пробрался в детский сад и распылил едкий химикат. В результате пострадали 51 ребенок и трое воспитателей, сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел накануне, 11 ноября, в городе Кайюань в провинции Юньнань. Два человека серьезно пострадали, но угрозы их жизни нет.

Подозреваемый был задержан спустя час. Им оказался 23-летний мужчина. По данным полиции, он заявил, что совершил это преступление для «мести обществу».

В начале апреля мужчина с ножом напал на учеников младшей школы в провинции Хуань в Китае. В результате пострадали двое детей, их госпитализировали. 31-летнего подозреваемого задержали.