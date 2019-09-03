Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

В провинции Хубэй в Центральном Китае восемь детей погибли в результате нападения в начальной школе, передает газета South China Morning Post.

По информации полиции, 40-летний мужчина с ножом напал на школьников. В результате инцидента погибли восемь учеников, еще двое госпитализированы.

Местного жителя, напавшего на детей, задержали на месте происшествия.

Нападения с ножом на школьников — распространенное явление на материковом Китае, сообщает газета. Преступники часто объясняют свое поведение желанием отомстить обществу.

Ранее в этом году два ученика были убиты во время нападения на школу в провинции Хунань, а в январе в Пекине был задержан мужчина, напавший на учеников с молотком. Тогда в результате нападения пострадали 20 учащихся.