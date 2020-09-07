Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100 Бизнес, 06:00 Помощник объяснил состояние Гарика Харламова простудой Общество, 05:46 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн Общество, 05:25 В Гидрометцентре пообещали северным регионам супервысокую температуру Общество, 05:23 Иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах Общество, 05:13 В Японии объявлена эвакуация более 1,6 млн человек из-за тайфуна «Хайшен» Общество, 05:00 В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма Политика, 04:28 Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit Политика, 04:13 Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда Экономика, 03:40 Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков Общество, 03:01 Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года Экономика, 02:38 В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией Общество, 02:20 Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами» Общество, 01:53 В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени» Общество, 01:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Помощник объяснил состояние Гарика Харламова простудой

Шоумен Гарик Харламов получил отрицательный результат анализов на коронавирус. Об этом сообщил 5-tv.ru помощник юмориста Дмитрий.

По его словам, информация о том, что Харламов заразился коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности. Помощник рассказал, что артист просто простудился и у него была температура.

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса у Паттинсона
Общество
Роберт Паттинсон

«Никакого ковида у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно», — сказал собеседник.

В июне Харламов сообщил о разводе с женой, актрисой Кристиной Асмус. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что супруги останутся друзьями. На решение расторгнуть брак, по его словам, могла повлиять «какая-то несовместимость».

Теги: Гарик Харламов, коронавирус
Материалы по теме
Патриарх Филарет заразился коронавирусом
Общество
У Берлускони диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии
Общество
Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter