Помощник объяснил состояние Гарика Харламова простудой

Шоумен Гарик Харламов получил отрицательный результат анализов на коронавирус. Об этом сообщил 5-tv.ru помощник юмориста Дмитрий.

По его словам, информация о том, что Харламов заразился коронавирусной инфекцией, не соответствует действительности. Помощник рассказал, что артист просто простудился и у него была температура.

«Никакого ковида у него. Проверили, тест сдали, у него все отрицательно», — сказал собеседник.

В июне Харламов сообщил о разводе с женой, актрисой Кристиной Асмус. Адвокат актрисы Анатолий Кучерена рассказал, что супруги останутся друзьями. На решение расторгнуть брак, по его словам, могла повлиять «какая-то несовместимость».