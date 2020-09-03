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Пандемия коронавируса ,  
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Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении коронавирусом

Американский актер и шоумен Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в Instagram.

«Моя жена Лорен, так же как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на COVID-19», — сказал Дуэйн.

По словам актера, это стало одним из самых сложных испытаний из тех, с которыми сталкивалась его семья. Как уточнил Дуэйн, он и его близкие уже вылечились.

Самый дорогой футболист мира заболел коронавирусом
Спорт
Фото: Global Look Press

Американец призвал людей беречь друг друга и сохранять во время пандемии меры предосторожности.

Forbes писал, что в 2020-ом «Скала» второй год подряд стал самым высокооплачиваемым актером в мире. За период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года он заработал $87,5 млн. На гонорары артиста существенно повлиял американский стриминговый сервис Netflix, который выплатил Дуэйну за роль в фильме «Красное уведомление» $23,5 млн.

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Ранее французское издание L’Equipe сообщало, что коронавирусом заразился самый дорогой футболист в мире — бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Информацию подтвердил журналист Gazzetta dello Sport Танкреди Палмери. Клуб Неймара официально объявил о заболевании трех игроков команды, не указав их имен.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, США
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