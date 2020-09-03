Самый высокооплачиваемый актер мира сообщил о заражении коронавирусом

Американский актер и шоумен Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», заявил, что перенес заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в Instagram.

«Моя жена Лорен, так же как две мои дочери и я сам, мы все сдали положительные тесты на COVID-19», — сказал Дуэйн.

По словам актера, это стало одним из самых сложных испытаний из тех, с которыми сталкивалась его семья. Как уточнил Дуэйн, он и его близкие уже вылечились.

Американец призвал людей беречь друг друга и сохранять во время пандемии меры предосторожности.